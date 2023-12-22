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Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybederken Altın ve Döviz Değer Kazandı

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda değer kaybederken, altın ve döviz kurları değer kazandı. BIST 100 endeksi yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,21, avro/TL yüzde 1,62, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran ise yüzde 2,41 ile 'Kıymetli Maden' fonları oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,21, avro/TL yüzde 1,62, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.553,85 ve en yüksek 8.010,47 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,21 artışla 1.942 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,20 kazançla 13.051 liraya yükseldi

Geçen hafta sonu 3126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3194 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,59 değer kazancıyla 29,2160 liraya, avro ise yüzde 1,62 kazançla 32,2250 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,71 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,41 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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