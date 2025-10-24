Haberler

Borsa İstanbul'da Haftalık Değişimler

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda %7,18 değer kazanırken, altın fiyatlarında düşüşler gözlemlendi. BIST 100 endeksi 10.941,79 puana yükseldi. Yatırım fonları arasında hisse senedi fonları %1,9 ile en çok kazandıran oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,18 dolar/TL yüzde 0,04 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 3,82 avro/TL yüzde 0,32 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,82 azalışla 5 bin 540 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 37 bin 368 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 9 bin 648 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,81 azalarak 9 bin 280 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 artarak 41,9680 liraya çıkarken, avro yüzde 0,32 düşerek 48,8479 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1, emeklilik fonları yüzde 1,16 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,9 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
