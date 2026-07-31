Borsa İstanbul'da gong Kardemir Çelik için çaldı

Halka arz sürecini tamamlayan Kardemir Çelik, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "KARCL" koduyla işlem görmeye başladı.

Kardemir Çelik'in gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Önder Karalp, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özge Yastı, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, A1 Capital Genel Müdürü Şafak Şimşek, Yönetim Kurulu Üyesi Enes Perçin ile Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hulusi Konuk, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Uğur Fidan ve Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ'ın katılımıyla yapıldı.

Talep toplama sürecini 22-24 Temmuz'da gerçekleştiren şirket, halka arzda planlanan satış miktarının yaklaşık 4,28 katı talep aldı.

Pay başına 35 liradan gerçekleştirilen halka arz kapsamında satışa sunulan 128 milyon lira nominal değerli payların tamamı satılırken, halka arza 814 bin 853 yatırımcı katıldı.

Şirket payları, bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "KARCL" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Kardemir Çelik'in yüksek üretim kapasitesiyle metal sanayisinin liderleri arasında yer aldığını, uluslararası standartlardaki üretim kalitesi ve ihracat odaklı büyümesiyle küresel pazarlarda önemli bir yer edindiğini söyledi.

Şirketin halka arzdan sağlayacağı kaynağın ham madde tedariki ve tesis yatırımlarında kullanılacağını belirten Ergun, "Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Kardemir Çelik'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

"Markamızı küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline getirmeye kararlıyız"

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Karalp de İzmir ve Denizli'de bulunan 5 üretim, 5 yardımcı ve 2 enerji tesisiyle faaliyet gösteren şirketin, 1350 çalışanı ve 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'nin önde gelen demir çelik üreticileri arasında yer aldığını söyledi.

Şirketin son yıllarda kapasiteyi artıran ve rekabet gücünü yükselten önemli yatırımları hayata geçirdiğini dile getiren Karalp, "Pandemi gibi zorlu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla dört yılda üretim kapasitemizi dört katına çıkarmayı başardık. Üretimde, ihracatta ve teknolojide, kurumsal yönetimde örnek gösterilen bir şirket olarak Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki konumumuzu daha da üst sıralara taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Karalp, uluslararası pazarlardaki etkinliklerini artırmaya, yeni işbirlikleri geliştirmeye ve Kardemir Çelik markasını küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline getirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Halka arz sürecinin yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Karalp, şöyle devam etti:

"Arz edilen paylarımıza, planlanan satış miktarının 4,28 katı talep geldi ve bugün 814 bin 853 yeni ortağımız oldu. Bu tablo yıllardır emekle, sabırla, kararlılıkla inşa ettiğimiz güvenin karşılığıdır. Artık Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce yatırımcısıyla aynı hedefe yürüyen çok daha büyük bir aileyiz. Onların bize duyduğu güvene, daha çok çalışan ve daha çok üreterek daha şeffaf, daha güçlü ve sürdürülebilir bir şirket olarak karşılık vereceğiz. Hep birlikte geçmişinden güç alan ama yüzünü geleceğe çeviren bir anlayışla çok daha büyük başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA