Borsa İstanbul'da Ekim Vadeli Kontrat Yatay Seyirle Başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftaya 12.035,00 puandan başladı. Cuma günü yaşanan artışın ardından endeks, açılışta küçük bir artış gösterdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ise yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yatay seyirle 12.035,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,21 artışla 12.032,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 12.007,00 puandan kapandı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 artışla 12.035,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
