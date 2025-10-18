Haberler

Borsa İstanbul'da Düşüş, Altın ve Dövizde Yükseliş Yaşandı

Güncelleme:
Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,77 değer kaybederken, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı. Altın fiyatları yüzde 7,74 artışla 5.760 liraya yükseldi, döviz kurları da yükseliş gösterdi.

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 8,35 düşüşle 25,483,52 puan, sanayi endeksi yüzde 4,19 azalışla 13.354,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,69 kayıpla 10.553,13 puan ve mali endeks yüzde 3,45 gerilemeyle 13.918,98 puan oldu.

Margün Enerji Üretim Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,09 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 12,39 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 9,96 ile Aksa Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 20,43 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, yüzde 20,40 ile Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ ve yüzde 12,33 ile Petkim olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 888 milyar 744 milyon lirayla ASELSAN, 496 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA ve 423 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,30 artarak 41,9530 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,30 yükselerek 49,0060 lira oldu.

Geçen hafta 55,5170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,38 artışla 56,2850 liraya ulaştı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,21 kazançla 53,0580 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
