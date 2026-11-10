Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yüzde 0,39 artışla 11.758,85 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yüzde 0,39 artışla 11.758,85 puandan başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Endeks 46,18 puanlık artışla 11.758,85 puana yükseldi; açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.
Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Endeks, 46,18 puanlık artışla 11.758,85 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı