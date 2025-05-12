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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,95 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,95 Arttı
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,95 değer kazanarak 9.667,5 puana ulaştı. İletişim sektörü en çok kazandıran olurken, madencilik sektörü kayıp yaşadı. Analistler, önemli direnç seviyelerini ve veri gündemini değerlendiriyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,95 değer kazanarak 9.667,5 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 276,98 puan ve yüzde 2,95 artışla 9.667,5 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 67,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,2, holding endeksi yüzde 3,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,35 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 2,07 ile madencilik oldu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi ile yurt içinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 9.709 puana kadar yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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