Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 316,42 puan artarak 13.838,38 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 13.620,61 puanı gören endeks, en yüksek 13.858,15 puanı gördü. BIST 30 endeksi de artış gösterdi. Altın fiyatları ve döviz kurlarıyla ilgili güncel bilgiler de verildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 316,42 puan artarak 13.838,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 119,55 puan ve yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.620,61 puanı, en yüksek 13.858,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 321,46 puan ve yüzde 2,18 artışla 15.098,86 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,55, mali endeks yüzde 2,34, sanayi endeksi yüzde 2,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,65 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, ASELSAN ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 50 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 7 milyon 317 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,4878, satışta 43,6620 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,4238, satışta 43,5978 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1915, sterlin/dolar paritesi 1,3667 ve dolar/yen paritesi 155,753 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 artışla 68,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
