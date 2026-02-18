Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 14.437,94 puana yükseldi.

Dün günü 14.227,29 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 33,53 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 210,66 puan ve yüzde 1,48 artarak 14.437,94 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.207,25 puanı, en yüksek 14.487,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,9, mali endeks yüzde 1,71, sanayi endeksi yüzde 0,81 ve hizmetler endeksi yüzde 0,55 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken 29'u düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 920 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,04 bileşik getirisi yüzde 35,77 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1840, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 153,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7560 liradan, avro 51,8300 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 920 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 artışla 67,3 dolardan işlem görüyor.