Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,33 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,33 değer kazanarak 11.282,99 puana yükseldi.

Dün 11.134,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 ve 61,25 puan artışla 11.195,98 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 148,26 puan ve yüzde 1,33 değer kazancıyla 11.282,99 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.187,00 puanı görürken, 11.301,84 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 1,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 19'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ile Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 341 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 147,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9430 liradan, avro 47,8360 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 341 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 artışla 67 dolar seviyesinde bulunuyor.