Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,33 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,33 Değer Kazandı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 artışla 9.668,36 puanla kapattı. Bankacılık endeksi en çok kazanan sektör olurken, finansal kiralama faktoring en çok gerileyen sektör oldu. Ayrıca, yurt içinde önemli veri açıklamaları bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 127,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,08, holding endeksi yüzde 2,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde bankacılık, en çok gerileyen yüzde 2,53 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD tarifelerinin etkisine dair veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın para politikasındaki belirsizlik vurgusu nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları sona erdi. Müzakerelerde esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Borsa İstanbul'da ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pay piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, bugünkü işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, Çin'de sanayi üretimi, Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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