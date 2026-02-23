Haberler

Borsa günü pozitif tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 artışla 14.061,71 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi kayıp yaşadı. Analistler, yarın için yoğun veri gündemine dikkat çekiyor.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 189,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,14 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunmasının ardından ABD'nin ticaret politikasına ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günü 14.000 puanın üzerinde pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

