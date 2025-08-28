Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,77 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak 11.446,80 puana yükseldi.

Dün 11.359,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,95 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.391,96 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,79 puan ve yüzde 0,77 değer kazancıyla 11.446,80 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.391,86, en yüksek 11.478,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,90 ve hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 18'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ereğli Demir Çelik ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 399 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,96 ve bileşik getirisi yüzde 39,19 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 147,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0580 liradan, avro 47,9490 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 399 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 azalışla 67,1 dolardan işlem görüyor.