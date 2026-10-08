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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,75 artışla 12.213,58 puandan kapandı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamladı. Endekse dahil hisselerin 71'i prim yaparken 24'ü geriledi; altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artışla 6 milyon 525 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90,65 puan artarak 12.213,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 38,74 puan ve yüzde 0,32 artışla 12.161,68 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.038,79 puanı, en yüksek 12.233,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 123,74 puan ve yüzde 0,82 artışla 15.137,57 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve sanayi endeksi yüzde 1,75 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,70 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 24'ü geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 117 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 117 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 6 milyon 525 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,17, bileşik getirisi yüzde 39,44 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,0923, satışta 49,2890 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,0747, satışta 49,2714 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1208, sterlin/dolar paritesi 1,3225 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 5,4 artışla 105,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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