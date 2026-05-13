Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 99,23 puan ve yüzde 0,67 düşüşle 14.680,70 puana indi.

Toplam işlem hacmi 87,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,02 ile ticaret, en fazla kaybeden ise yüzde 9,13 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin belirsizlikler ve ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla karışık bir seyir izlenirken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.500 puanın destek, 14.800 ve 14.900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.