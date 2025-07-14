Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,66 Değer Kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 10.290,39 puana geriledi. Cuma günü kapanışın ardından gelen düşüşte, 41 hisse değer kazandı, 55 hisse ise değer kaybetti. Dolar ve avro fiyatları da işlem görmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 10.290,39 puana geriledi.

Cuma günü 10.358,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,14 puan artışla 10.358,61 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,08 puan ve yüzde 0,66 değer kaybıyla 10.290,39 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.249,31, en yüksek 10.358,61 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,67 ve mali endeks yüzde 1,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 55'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 371 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 147,26 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,1920 liradan, avro 47,0280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3 bin 371 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 70,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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