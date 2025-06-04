Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,63 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 9.335,85 puana yükseldi.

Dün 9.277,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,02 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.273,00 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,83 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 9.335,85 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.255,47, en yüksek 9.340,67 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,6, teknoloji endeksi yüzde 2,5 ve mali endeks yüzde 0,4 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Koç Holding, Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 363 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi de yüzde 43,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 144,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1400 liradan, avro 44,7810 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 3 bin 363 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 yükselişle 65,7 dolardan işlem görüyor.