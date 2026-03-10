Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 473,75 puan artarak 13.175,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 249,57 puan ve yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.904,13 puanı, en yüksek 13.199,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,73 değer kazanarak 13.175,74 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 547,51 puan ve yüzde 3,79 yükselişle 14.985,20 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,67, sanayi endeksi yüzde 3,67, mali endeks yüzde 3,51, hizmetler endeksi de yüzde 3,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 94'ü prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Katılımevim Tasarruf Finansman, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 220 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 220 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 7 milyon 415 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi yüzde 38,69 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,9518, satışta 44,1280 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,9699, satışta 44,1461 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1643, sterlin/dolar paritesi 1,3463 ve dolar/yen paritesi 157,746 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 86,9 dolardan işlem görüyor.