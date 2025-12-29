Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,15 artışla 11.311,39 puandan başladı. Cuma günü %0,37 azalışla kapanmıştı. Bankacılık endeksi sabit kalırken inşaat sektörü %1,13 ile en çok yükselen sektör oldu. Küresel piyasalarda olumlu hava sürüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

