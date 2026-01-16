Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 artarak 12.555,96 puana yükseldi. İşlem hacmi 85,9 milyar lira oldu. Madencilik sektörü en fazla yükselişi gösterirken, spor sektörü düşüş yaşadı. Küresel piyasalarda jeopolitik risklere rağmen olumlu şirket bilançoları etkisini sürdürüyor.

Toplam işlem hacmi 85,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,23 ile madencilik, tek düşen ise yüzde 2,74 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de olumlu gelen şirket bilançoları ve ülkede büyümeye yönelik iyimserliklere karşın jeopolitik risklerle negatif bir seyir izliyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamlarken, 12.571,24 puan seviyesini görerek rekor tazeledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ise Kasım 2025'te bir önceki ay sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 213,3 milyar dolar oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
