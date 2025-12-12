Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazanarak 11.311,31 puandan kapattı. İşlem hacmi 111,3 milyar lira olurken, bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı. İletişim sektörü en fazla kazanan olurken, madencilik en çok kaybettiren sektör oldu. Yatırımcılar, açıklanan makroekonomik verileri takip ediyor.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik veriler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken BIST 100 endeksi, günü Avrupa borsalarına paralel alıcılı seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi, yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.

Ödemeler Dengesi verilerine göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar olurken yıllıklandırılmış verilere göre ekim ayında cari açık, yaklaşık 22 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AA Finans'ın "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngörürken 2025 yılında 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, bütçe dengesi ve konut satışlarının, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, büyük merkez bankalarının faiz karları ve ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

