Haberler

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puandan tamamladı. Madencilik sektöründe en fazla kazanç sağlanırken, spor sektörü kaybettirenler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 192,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 spor oldu.

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağı çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ile ABD'li teknoloji devlerinin hafta boyunca açıklayacağı bilançolara çevrildi.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi gün içinde 13.182,05 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımladığı sektörel enflasyon beklentilerine göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya kıyasla piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20'ye, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08'e yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da yıllık makine siparişleri, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Bayrak skandalının merkezindeki şehrimizde dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

Tarihi felaket! Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı, ölü sayısı artıyor
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

Tarihi felaket! Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı, ölü sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı