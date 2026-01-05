Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni yılın ilk haftasına rekorla başladı

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yurt içinde makroekonomik verilerin olumlu sinyaller vermesi ve Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin azalmasının destek vermesiyle yaklaşık 4 ay sonra yeniden rekor tazeledi.

Yıla 11.296,52 puandan başlayan BIST 100 endeksi, yılın ilk işlem haftasında rekor tazeledi. BIST 100 endeksindeki yükseliş, finansal kiralama faktoring endeksi öncülüğünde yüzde 1,3'ün üzerine çıktı. BIST 100 endeksi, açılışın ardından 11.675,73 puanla rekor seviyeyi gördü.

Endekste son rekor 26 Ağustos 2025'te 11.605,30 puanla kırılmıştı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlü kalması, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine dair "yüksek değerleme" endişelerindeki azalma ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin dünya genelinde halihazırda devam eden enflasyonla mücadeleye destek vereceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerin olumlu etkileri yurt içi piyasalarda da hissedilirken, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yürütülen para politikasının pozitif etkileri makroekonomik verilerde görüldü.

Türkiye'de aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 ile beklentilerin altında geldi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıca, TCMB, gevşeme döngüsünü kademeli olarak sürdürürken, toplam rezervlerdeki istikrarlı artış olası kur riskinin önüne geçiyor. TCMB'nin toplam rezervleri, 26 Aralık itibarıyla 193 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmelere ek olarak, bölgesel gerilimlerde azalma eğilimi ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki güçlü duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204,5 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu arada, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla verdi. Cari dengenin ekimde de fazla vermesiyle birlikte, cari işlemler hesabı üst üste dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde toplam cari fazla 8 milyar 653 milyon dolara ulaştı.

Borsada, açıklanan enflasyon rakamları ve CDS'teki düşüş eğilimi etkili oldu

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, borsanın bugün TL bazında rekor seviyesini tazelediğini belirterek, "Geçen haftadan gelen iyimserlikle birlikte bugün piyasa beklentisinin altında gelen aralık ayı TÜFE verisi endeksi destekledi." dedi.

Buna karşın borsanın dolar bazında rekor seviyeye yüzde 28 uzakta olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Getiriyi değerlendirirken hangi bazda baktığımız kritik. Mevcut kur seviyeleriyle dolar bazlı yeni zirvenin test edilebilmesi için endeksin yaklaşık 14.800 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Yurt içi ve küresel risklerin dengeli seyretmesi halinde, yıl içerisinde bu seviyelere doğru bir yakınsama eğilimi görülmesi mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu İsmet Demirkol ise "Enflasyonun aralık ayında yüzde 0,89 seviyesinde gerçekleşmesiyle Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler borsadaki yükselişleri destekledi." diye konuştu.

Demirkol, CDS'teki düşüş eğiliminin de borsadaki yukarı yönlü harekette etkili olduğunu kaydetti.