Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Rekor Kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 58,43 puan artarak 11.372,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11.347,39 puandan rekor seviyeden başladı.

Gün içinde en düşük 11.289,53 puanı, en yüksek 11.398,27 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 11.372,33 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 74,48 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 12.611,48 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,89, mali endeks yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 40'ı geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank, ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 373,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 373,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 405 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,57 bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,8221, satışta 40,9857 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,8300, satışta 40,9937 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,3534 ve dolar/yen paritesi 146,746 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 67,1 dolardan işlem görüyor.