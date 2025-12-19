Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,84 puan artarak 11.341,90 puanla günü tamamladı. Endeks gün içerisinde en düşük 11.291,08 puanı, en yüksek 11.354,26 puanı gördü. Ayrıca, altın ons fiyatı 4,339.4 dolar olarak işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,84 puan artarak 11.341,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,10 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.346,15 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.291,08 puanı, en yüksek 11.354,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazanarak 11.341,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 17,35 puan ve yüzde 0,14 artışla 12.304,02 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,34, mali endeks yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 339,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 339,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 milyon 11 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,86, bileşik getirisi yüzde 37,90 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,6234, satışta 42,7942 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,6287, satışta 42,7995 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1718, sterlin/dolar paritesi 1,3358 ve dolar/yen paritesi 157,423 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 59,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
