Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11'lik artışla 9.188,19 puana yükseldi. Bankacılık endeksi değer kazanırken, inşaat sektörü kaybettirdi. ABD'deki ekonomik veriler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 9.188,19 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,49 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.188,19 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,21 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'li çip üretici Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında risk iştahı artarken, Elon Musk'ın, Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurma kararı ve bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı, 12 milyar 92 milyon dolara yükselirken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,2'ye geriledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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