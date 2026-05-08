Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 15.029,26 puana geriledi. Sanayi ve teknoloji endeksleri değer kazanırken, mali endeks kayıp yaşadı.

Dün 15.040,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,07 puan ve yüzde 0,05 azalışla 15.033,18 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,99 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 15.029,26 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.933,47 puanı, en yüksek 15.070,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken 61'i düştü, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 720 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,19, bileşik getirisi yüzde 40,65 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 156,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,3650 liradan, avro 53,4390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 720 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 azalışla 99,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
