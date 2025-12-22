Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 11.311,06 puandan kapandı. Bankacılık endeksi değer kazanırken, spor endeksi en çok kaybettiren sektör oldu. Yurt dışında ise önemli ekonomik verilerin takip edileceği belirtiliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 11.311,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,15 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,59 ile spor endeksi oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş pay piyasalarını desteklemesine karşın, yurt içinde BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satış seyrine paralel olarak günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasım ayında aylık bazda yüzde 1,02, yıllık bazda ise yüzde 31,19 artış gösterdi.

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Ryanair uçağında korku dolu anlar, yakıt tankeri ile çarpıştı

En ölümcül uçak kazası yerde yaşanabilirdi
title