Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 70,89 puan artarak 15.133,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,66 puan ve yüzde 0,24 azalışla 15.025,99 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.991,66, en yüksek 15.204,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 15.133,54 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 65,21 puan ve yüzde 0,38 artışla 17.272,28 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,30, mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,43 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 39'u geriledi, 2'si yatay seyretti. Sasa Polyester, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 731 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 731 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,00, bileşik getirisi yüzde 41,61 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,2634, satışta 45,4447 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,1584, satışta 45,3393 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1782, sterlin/dolar paritesi 1,3639 ve dolar/yen paritesi 157,058 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,1 yükselişle 101,9 dolardan işlem görüyor.