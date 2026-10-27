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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.151,03 puandan hafif düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,92 puan azalışla 11.151,03 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 90,7 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 11.151,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,92 puan azalırken toplam işlem hacmi 90,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,84 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle pozitif seyrederken yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına odaklandı.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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