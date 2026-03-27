Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,87 puan azalarak 12.698,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 75,92 puan ve yüzde 0,60 artışla 12.802,98 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.601,60 puanı, en yüksek 12.825,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybederek 12.698,19 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 27,51 puan ve yüzde 0,19 azalışla 14.453,69 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 65'i geriledi 3 tanesi yatay seyretti. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 516 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 516 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6 milyon 534 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,59, bileşik getirisi yüzde 42,31 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2577, satışta 44,4350 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2428, satışta 44,4200 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 159,890 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 artışla 103,2 dolardan işlem görüyor.