Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kaybederek 14.201,05 puandan tamamlayarak investorlerin temkinli davranışları ile karışık bir seyir izledi. Bankacılık ve holding endekslerinde de düşüş görüldü. Konut Fiyat Endeksi ise martta yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 184,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,68 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,61 madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik iyimserliklerin risk iştahını artırmasına karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Konut Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri de 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artarak 170 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) ise geçen hafta 13 milyon lira azalarak 1 milyar 502 milyon liraya geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
