Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, güne 43,04 puan azalışla başladığı günü 56,87 puan kayıpla 10.922,86 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 10.815,65 puanı gören endeks, çeşitli sektörlerde değer kayıpları yaşadı. Altın fiyatları ve döviz kurları ile ilgili güncel bilgiler de paylaşıldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,87 puan azalarak 10.922,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 43,04 puan ve yüzde 0,39 azalışla 10.936,69 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.815,65 puanı, en yüksek 10.945,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kaybederek 10.922,86 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 75,36 puan ve yüzde 0,63 azalışla 11.865,48 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve hizmetler endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 63'ü geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 71,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 71,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 745 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,35 bileşik getirisi yüzde 39,66 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2523, satışta 42,4216 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,2586, satışta 42,4279 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3086 ve dolar/yen paritesi 156,465 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 azalışla 61,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500
