Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 57,84 puan azalarak 10.756,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,63 puan ve yüzde 0,25 azalışla 10.787,48 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.729,88 puanı, en yüksek 10.907,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 92,54 puan ve yüzde 0,78 değer kaybederek 11.800,39 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,94 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 66'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, BİM Birleşik Mağazalar, Türkiye İş Bankası (C) ile Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 44,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 44,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,8 yükselişle 5 milyon 738 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,70, bileşik getirisi yüzde 40,07 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,6038, satışta 41,7705 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,5926, satışta 41,7593 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1617, sterlin/dolar paritesi 1,3408 ve dolar/yen paritesi 152,664 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 66,2 dolardan işlem görüyor.