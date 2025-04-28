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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,33 değer kaybıyla 9.306,96 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri de düşüş gösterirken, finansal kiralama sektörü kazanç sağladı. Analistler, yarın açıklanacak ekonomik verilerin takip edileceğini belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 125,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 89,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,83 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de toptan stoklar ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.450 ve 9.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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