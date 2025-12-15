Haberler

Piyasalarda gün sonu

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, günü 11.456,34 puandan kapatarak yüzde 1,28 değer kazandı. Gün içinde en düşük 11.328,64 puanı gören endeks, 69 hisseyle prim yaptı. Altın ve döviz fiyatları da takip edildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 145,02 puan artarak 11.456,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 37,92 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.349,23 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.328,64 puanı, en yüksek 11.468,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kazanarak 11.456,34 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 188,99 puan ve yüzde 1,54 artışla 12.478,10 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,96, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,99 ve mali endeks yüzde 0,54 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 28'i geriledi 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 317,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 317,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5 milyon 990 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,28 bileşik getirisi yüzde 38,39 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,5912, satışta 42,7619 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,5046, satışta 42,6749 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1765 sterlin/dolar paritesi 1,3389 ve dolar/yen paritesi 154,901 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 60,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500

