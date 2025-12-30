Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne 12.171,00 puandan başladı. Önceki gün %1,13 düşüşle kapanan kontratta teknik seviyeler takip ediliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.171,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,13 azalışla 12.175,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.180,00 puanda işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,03 altında 12.171,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki düşüş ve jeopolitik gerilimlerin tekrar artmasıyla karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanakları ve ABD'de konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
