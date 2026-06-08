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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 448 bin liraya geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2 düşüşle 6 milyon 448 bin liradan kapattı. Toplam işlem hacmi 13 milyar lirayı aştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 448 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 330 bin lira, en yüksek 6 milyon 530 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,0 düşüşle 6 milyon 448 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 56 milyon 825 bin 835,65 lira, işlem miktarı ise 2 bin 46,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 782 milyon 727 bin 588,56 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.580.000,004.456,00
En Düşük6.330.000,004.305,60
En Yüksek6.530.000,004.430,00
Kapanış6.448.000,004.350,00
Ağırlıklı Ortalama6.364.659,524.341,38
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.056.825.835,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.046,72

Toplam İşlem Adedi165

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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