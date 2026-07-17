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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 20 bin liraya geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 20 bin liradan kapattı. İşlem hacmi 7,5 milyar lirayı aştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 20 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 20 bin lira, en yüksek 6 milyon 70 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 20 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 506 milyon 767 bin 846,84 lira, işlem miktarı ise 1241,97 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 540 milyon 754 bin 133,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.040.000,003.990,00
En Düşük6.020.000,003.980,00
En Yüksek6.070.000,004.003,80
Kapanış6.020.000,003.997,00
Ağırlıklı Ortalama6.049.417,803.995,83
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.506.767.846,84

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.241,97

Toplam İşlem Adedi144

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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