Altının kilogram fiyatı 6 milyon 860 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günlük yüzde 0,7'lik bir düşüşle 6 milyon 860 bin liraya geriledi. Toplam işlem hacmi ise 8 milyar 740 milyon lira olarak gerçekleşti.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 838 bin 400 lira, en yüksek 6 milyon 899 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 860 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 905 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 740 milyon 412 bin 427,86 lira, işlem miktarı ise 1272,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 791 milyon 799 bin 51,48 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.905.500,004.802,00
En Düşük6.838.400,004.705,00
En Yüksek6.899.200,004.850,00
Kapanış6.860.000,004.761,00
Ağırlıklı Ortalama6.871.455,564.758,51
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.740.412.427,86

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.272,61

Toplam İşlem Adedi66

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
