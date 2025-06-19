Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 320 bin liraya gerileyerek yüzde 0,2 azalış gösterdi. Altın piyasasında toplam işlem hacmi ise 5 milyar 759 milyon lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 320 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 310 bin lira, en yüksek 4 milyon 329 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 330 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 759 milyon 476 bin 218,14 lira, işlem miktarı ise 1.344,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 786 milyon 444 bin 530,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.330.000,003.354,00

En Düşük4.310.000,003.319,00

En Yüksek4.329.000,003.398,45

Kapanış4.320.000,003.370,75

Ağırlıklı Ortalama4.314.088,573.361,13

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.759.476.218,14

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.344,48

Toplam İşlem Adedi79

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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