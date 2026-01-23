Borsa 13.000 puanı aşarak rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan alımların etkisiyle 13.030,83 puanı görerek rekor kırdı.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar kapsamında dezenflasyon sürecindeki olumlu gidişat ve Türkiye'nin jeopolitik duruşu, TL varlıklara talebin artmasını sağlıyor.

Küresel ekonominin birçok zorlukla mücadele ettiği bu dönemde, yurt içinde uygulanan politikaların etkileri daha net hissedilmeye başladı. Bu kapsamda dezenflasyon süreci sürerken, bu durum gelecek dönemde enflasyonun daha da yavaşlayacağı beklentilerini öne çıkarıyor.

Bu süreçte zayıf dolar ve gerileyen petrol fiyatları halihazırda dezenflasyon sürecine destek verirken, hissedilen olumlu etkinin kısa vadede sürebileceği tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dünkü faiz indiriminden sonra da bugün bankacılık hisselerinde yüzde 2'nin üzerinde yükselişler görüldü.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) 202,7 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Öte yandan TCMB toplam rezervleri de 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişmelerin pozitif etkisi pay piyasalarında da görüldü. Yeni yıla hızlı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekorlar kırarak yükselişine devam ediyor. Haftanın son işlem gününde yurt dışındaki siyasi ve jeopolitik risklerin azalmasında bulduğu destekle yükselen BIST 100 endeksi 13.030,83 puanı görerek rekor kırdı. BIST 100 endeksi, şu dakikalarda yüzde 1 artışla 13.004 puanda seyrediyor.

Faiz indirimleri ve mali disiplin borsayı destekliyor

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesi var. Görünüm güncellemesi bekleniyor. Görünüm güncellemesi demek, 1-1,5 yıl içerisinde notu da artırabilirim demek. Benim de beklentim daha çok görünümün pozitife çevrilmesi yönünde. Bu durumu borsanın yükselişindeki birinci faktör olarak sayabiliriz." dedi.

Borsadaki ivmeyi destekleyen ikinci faktörün de TCMB'nin faiz indirmesi olduğunu belirten Şengül, "Faiz indirmesi demek, değerlemelerin yükselmesi, şirketlerin fiyatları belirlenirken ki analistlerin kullandığı faiz oranlarının düşmesi demek. O yüzden model portföylerinde yukarı fiyat potansiyeli çıkıyor." diye konuştu.

Şengül, yabancı katılımının da borsadaki yükselişlere katkıda bulunduğunu vurguladı.

Tahvil piyasası ve hisse senedi piyasasında uzunca bir süre katılım olmadığını dile getiren Şengül, şu anda her hafta düzenli olarak yabancı katılımın arttığını ifade etti.

Ekonomist Şengül, sermaye girişi olmasının da rezervlerin kuvvetlenmesine neden olduğunu belirtti.

Enflasyonun yavaşladığını, maliye politikasıyla bütçenin yıl sonunu güzel bitirdiğini anlatan Şengül, mali disiplinin devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Şengül, maliye politikasının enflasyona yardım etmesinin beklendiğini dile getirerek, "O yüzden de bütün bu faktörler bir araya geldiğinde makro resim piyasadaki olumlu hareketleri destekliyor." görüşünü paylaştı.