Borsa güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68'lik bir artışla 11.082,14 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi ise yüzde 0,46 yükseldi. Küresel piyasalarda Fed'in açıklamaları ve yurt dışındaki veri gündemi takip ediliyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamlamıştı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasından ( Fed ) faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesinde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
