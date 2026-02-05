Haberler

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arıcan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Arıcan, çeşitli kategorilerde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıcan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını seçen Arıcan, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" fotoğrafını tercih etti.

Arıcan, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy verdi.

"Sizleri tebrik ediyorum, hepsi birbirinden güzel"

Erişah Arıcan, "Yılın Kareleri" oylamasının ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her yıl olduğu gibi bu sene de değer verip, oylamaya beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geçen senelerde de söylediğim gibi Anadolu Ajansının gelenek haline getirdiği yılın olaylarını kare kare bizim önümüze getirmesi, bazen belki kendi insanlığımızdan da unuttuğumuz şeyleri, gülümseten, bazen üzen, bazen ağlatan kareleri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Onun için sizleri tebrik ediyorum, hepsi birbirinden güzel. Hayırlı olsun diyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
