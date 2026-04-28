Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kaybederek 14.513,42 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,59 puan ve yüzde 0,55 düşüşle 14.513,42 puana indi.

Toplam işlem hacmi 79,7 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,83 bilişim, en fazla kaybeden ise yüzde 2,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD/İsrail ve İran arasında ikinci ayına ulaşan çatışmalar ve gerilim yatırımcıların temel gündem maddesi olmayı sürdürürken Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve artan enerji maliyetleri pay piyasalarında risk iştahını sınırlıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün gördüğü rekor seviyelerin ardından güne pozitif başlamasına karşın günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
