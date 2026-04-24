Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kaybederek 14.244,68 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,81 puan ve yüzde 0,63 düşüşle 14.244,68 puana indi.

Toplam işlem hacmi 66,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,96 ile metal eşya sanayi, en fazla kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattında müzakere sürecine ilişkin belirsizliğin sürmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşımasıyla negatif bir seyir izliyor.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre ise nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hane halkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
