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BIST 100 yükselişini sürdürüyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 13.867,58 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 13.867,58 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 163,06 puan ve yüzde 1,19 artışla 13.867,58 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 99,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,20 ile tekstil deri, en fazla kaybeden ise yüzde 2,09 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alırken, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da yakından takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel pozitif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'deki enflasyon verilerinin yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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