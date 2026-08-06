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BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi: 13.795 puan

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 artışla 13.795,08 puana çıktı. Bankacılık endeksi yükselirken holding endeksi geriledi. Finansal kiralama faktoring en çok kazandıran, bilişim ise en çok kaybettiren sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kazanarak 13.795,08 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,95 puan ve yüzde 0,67 artışla 13.795,08 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 87,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 6,65 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 2,27 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerindeki satış baskısının Asya borsalarını olumsuz etkilemesine karşın ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik iyimserlik ve güçlü şirket bilançolarının Avrupa'da risk iştahını desteklemesiyle karışık bir seyir izlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Avrupa borsalarına paralel pozitif seyretti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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