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BIST 100'de düşüş: Endeks 13.638 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 13.638,58 puana geriledi. Bankacılık ve holding endeksleri düşerken, kimya petrol plastik sektörü yükseldi. Analistler, ABD verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 13.638,58 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,35 puan ve yüzde 0,36 azalışla 13.638,58 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 90,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,81 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 2,65 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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