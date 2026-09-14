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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.235,83 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.235,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 231,42 puan azalırken toplam işlem hacmi 155,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,04 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yükseltmesiyle negatif seyrederken yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki para politikası kararına ilişkin fiyatlamalar bulunuyor.

Irak'tan fırlatılan insansız hava araçlarının Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı doğu-batı petrol boru hattına zarar vermesinin ardından Riyad'ın boru hattını kapatmasıyla Orta Doğu'da gerilim tırmandı.

İran ile Arap ülkeleri arasında Hürmüz'deki durumu görüşmek üzere Umman'da yapılması planlanan toplantı da boru hattı saldırısının ardından ertelendi.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise İngiltere ve Çin'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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